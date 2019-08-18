ضبط سيارة حوضية محملة بمشروبات كحولية شمال الناصرية

2019/08/18 | 22:52

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(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..كشفت شرطة ذي قار ، اليوم الاحد ، عن ضبط سيارة حوضية شمال مدينة الناصرية ، محملة بكمية كبيرة من المشروبات الكحولية .

وذكر بيان عن قيادة الشرطة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” مفارز مديرية استخبارات ذي قار ضبطت سيارة حوضية تحمل 700 كارتون من المشروبات الكحولية مختلفة الانواع ، يقودها سائق من سكنة محافظة البصرة “.

واشار البيان الى ” اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهم والمضبوطات ” .

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