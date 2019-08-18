أنين سندريلا العشق

2019/08/18 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منى فتحى حامد

من بين كل العصور ، لن تختفى ملامح السندريلا من أعيننا،عاشقة الأمان و السكينة ، حالمة العزف فى أجواء تغاريد الطيور ، هيامها عطور و ألوان الزهور ، فمن يستطيع الحياة بلا ذكريات رومانسيه تنثر عبير الورود ..ففى تلك الزمان نُتوَق إلى همسات نقيّة و لمسات صافية ، نحن إلى ابتسامة ترج نبض العاشقين ، نشتاق حنان و دفء أحضان المغتربين ، نطرق الديار بحثاً عن ألفة و احتواء كما كان السابقون على مر القرون ..فأين ،و إلى متى تتملك من مشاعرنا الوحدة و الغربة و الاشتياق إلى مَنْ وراء النهرين ، يا نيل لا عاصٍ ولا قاصِ يمنعُكَ من فيضان بحار روايات الحنين ، فأُعبُر سدودَكُ ، ثم قرر الرحيل ،فمٌن لقاء المحبوب ،ارتواء صبار الرافدين.خيال فى فضاء نجمة ، تُحلق إلى عالمٍها القمريٍّ ، تهوى تطهير ضمائر الصدور و استعادة ادراك لُبْ الجفون،نحو آلام و آهات نحتها بالروح ، قُساة القلوب ،بأفئدة عانقت القبلات، من بكاء الشموع ..و الآن حتى أبد الغيوم ، للرومانسية قيثارة العزف على نغم العندليب ، ترتوى من رحيق السطور ، هيَّ السندريلا ، وليدة عشق النبيذ الخالد فى شريان و نبض علاء الدين ..

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