صحة الكرخ تصدر بيانا بشأن وجود عطلات في جهاز الناظور بمستشفى الكرامة

2019/08/18 | 22:56

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بغداد اليوم - بغداد

أصدرت مديرية صحة بغداد الكرخ، الاحد، توضيحا بشأن وجود عطلات في جهاز الناظور بمستشفى الكرامة، فيما بينت أنه كان يفترض الالتزام بالاخلاقيات الطبية والحفاظ على اسرار المريض وعدم تصوير المريضة بهذا الشكل وبدون علمها.

وقال مدير عام صحة بغداد الكرخ الدكتور جاسب لطيف علي، "تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي تصوير فيديو لاحد الاطباء الجراحين وهو يجري عملية جراحية بأستعمال جهاز الناظور في مستشفى الكرامة التعليمي مع وجود بعض العطلات في الجهاز".

وأضاف، "وبهذا الخصوص اود ان اوضح بعض الامور: كنت صباح اليوم في إجتماع مع وزير الصحة والذي اوعز بدوره بأجراء تخصيصات مالية لتأهيل مستشفى الكرامة التعليمي وكذلك تخصيص مبالغ مالية لشراء الادوية والمستلزمات الطبية لدائرة صحة الكرخ".

وذكر، أنه "تم التعاقد قبل اكثر من شهر لشراء اجهزة طبية حديثة بضمنها النواظير التشخيصية والجراحية لكل دائرة صحة وبمبلغ عشرين مليار دينار لكل دائرة وهي الان في طور الوصول، علما ان جزء كبير منها خصص لمستشفى الكرامة التعليمي".

وتابع، "لم يدّعِ اي مسؤول في وزارة الصحة ان المستشفيات في حال جيد جدا الان وقد اشار الوزير الى ذلك بشكل واضح وجلي في وثيقة تحديث النظام الصحي في العراق واشار بشكل مركز الى السلبيات والتحديات التي نتجت عن اهمال الواقع الصحي لفترة اكثر من ثلاثة عقود من الزمن ووضع الحلول الناجعة لذلك وسوف نجني ثمارها في الاشهر القليلة القادمة وسوف تنعكس بشكل كبير على الواقع الصحي في البلد".

واوضح، "ماكان يجدر بالطبيب الذي ظهر في تسجيل الفيديو اجراء العملية الجراحية اذا كان الجهاز لايعمل بالشكل الصحيح وتعريض حياة المريضة للخطر، وكان يفترض الالتزام بالاخلاقيات الطبية والحفاظ على اسرار المريض وعدم تصوير المريضة بهذا الشكل وبدون علمها".

داعيا الاطباء جميعا الى "الالتزام بمهنية العمل والاخلاقيات الطبية والقسم الذي اقسموا عليه بحفظ اسرار المريض وكرامته والتعاون مع دوائرهم ووزارتهم بتذليل العقبات التي تعرقل العمل وحل المشاكل بروح الفريق الواحد والابتعاد عن كل ما يسيء الى مهنة الطب وقدسيتها".

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