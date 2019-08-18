الحشد والجيش ينفذان عملية تفتيش في مناطق محاذية لصحراء نينوى (صور)

2019/08/18 | 22:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش العراقي، الاحد، عملية تفتيش شملت ثلاث مناطق محاذية لصحراء محافظة نينوى بحثا عن فلول تنظيم "داعش" الإرهابي.وقال موفدنا، إن قوة مشتركة من الحشد الشعبي لمحافظة الانبار ( فوج الفرات الأول وفوج حشد الغربية الاول ولواء حشد حديثة ) ولواء ٢٧ ولواء ٢٨ من الفرقة السابعة بالجيش العراقي ...

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