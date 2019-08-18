نائب عنها: المقابر الجماعية في بابل تم التوصل اليها بدلالة احد الارهابيين

2019/08/18 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد النائب عن محافظة بابل حسن فدعم، الاحد، ان المقابر الجماعية الخمس في بابل تم التوصل اليها بدلالة أحد الإرهابيين المعتقلين، لافتاً الى ان الجثث الموجودة في طب العدلي ليس لها علاقة بجرف النصر ولا الامور الطائفية.وقال فدعم في تصريح متلفز تابعته / المعلومة/، ان “هناك ضغط اقليمي وعالمي يحاول اعادة الارهاب […]

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