لاجئة سورية صغيرة تثير مواقع التواصل بجمالها !

2019/08/18 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورة طفلة قالوا انها لاجئة سورية في احدى المخيمات، ووصفوها بـ”سندريلا المخيمات”.

وتظهر الصورة طفلة “رائعة الملامح” بحسب وصف رواد مواقع التواصل، الذين قالوا ايضا انها بدت رغم معاناة اللجوء والفقر في جمال يانع رصدته عدسة صحفي بريطاني خلال إحدى زياراته للمخيمات التي يسكنها اللاجئون السوريون، فأنبهر بجمالها ولقبها بـ”سندريلا الحروب”.

ولاقت صورة الطفلة انتشارا واسعا على صفحات المجلات بل وتصدرت أبرز المجلات البريطانية.

المصدر: قناة العالم الإخبارية

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