2019/08/18 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات الامنية تجري عملية تفتيشية في مناطق محاذية لصحراء نينوى

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