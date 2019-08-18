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القوات الامنية تجري عملية تفتيشية في مناطق محاذية لصحراء نينوى


القوات الامنية تجري عملية تفتيشية في مناطق محاذية لصحراء نينوى
2019/08/18 | 23:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القوات الامنية تجري عملية تفتيشية في مناطق محاذية لصحراء نينوى

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