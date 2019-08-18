جاسم ألصفار - الوطنية ليست بقرة للحلب تسرح في معلف الاعداء

2019/08/18 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جاسم_ألصفار نشر بعض الاصدقاء على صفحات التواصل الاجتماعي بوست منقول عن قناة "الشرقية" المعروفة بمصادر تمويلها واهدافها المشبوهة، يظهر فيه السيد حسن نصر الله، الامين العام لحزب الله اللبناني، وتحت صورته كلمات نسبت له يقول فيها ان العراق سيكون جزء من الحرب ان اشتعل فتيلها بين القوات الامريكية وايران.ومع شكي بدقة نقل الشرقية لما قاله الامين العام لحزب الله اللبناني، فاني لم اعر ذلك اهمية كبيرة لأن السيد حسن......

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