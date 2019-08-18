الجيش والحشد ينفذان عملية تفتيشية في مناطق محاذية لصحراء نينوى

2019/08/18 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى

نفذت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش العراقي ،اليوم الاحد، عملية تفتيش شملت ثلاث مناطق محاذية لصحراء محافظة نينوى بحثا عن فلول داعش

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