مصدر: ضغوط سياسية تقصي العميد يحيى رسول عن إعلام وزارة الدفاع وتنّصب بديلا عنه

2019/08/18 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر سياسي مطلع، مساء اليوم الاحد، بأنه تم إقصاء المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول، عن منصب مدير اعلام وزارة الدفاع، واختيار اخر بدلا عنه.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، انه "تم تكليف مدير إعلام قيادة عمليات بغداد العميد قاسم عطية، بمنصب مديرإعلام وزارة الدفاع الذي كان من المتوقع ان يذهب الى المتحدث باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول".

وبين انه "كان المرشح لهذا المنصب يحيى رسول لكن ضغوطا سياسية حالت دون تسنمه المنصب".

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