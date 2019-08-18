2019/08/18 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر محلي مطلع في محافظة ذي قار، مساء اليوم الاحد، بأن الطبيب المخمور الذي حاول اغتصاب مواطنة داخل مستشفى الشطرة، تم تجميده ونقله من مقر عمله لحين الانتهاء من التحقيق بتهمة الموجهة اليه.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "الطبيب المخمور الذي حاول اغتصاب مواطنة اثناء تواجدها في مستشفى الشطرة، تم سحب يده عن العمل ونقله الى ديوان دائرة صحة ذي قار لحين صدور قرار اللجنة التحقيقية بحقه خلال الـ48 ساعة المقبلة".

واضاف "إذا ثبت تقصيره وانه كان متعاطي للمشروبات الكحولية أثناء الوظيفة سيتم إبلاغ وزارة الصحة بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".

من جانبه، أكد قائممقام قضاء الشطرة، محمد جهاد، في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "التحقيق يجري بانسيابية وشفافية عالية ولن نسمح لأي جهة بالتدخل والضغط على عمل اللجنة التحقيقية لتغيير مجريات التحقيق وسيتم كشف نتائج التحقيق أمام الرأي العام".

وبين انه "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق اي موظف حكومي سواء كان طبيب أو من مختلف الدوائر الاخرى يثبت تقصيره وتجاوزه للقانون أثناء الدوام الرسمي".

وكان مصدر طبي في دائرة صحة ذي قار، أبلغ "الغد برس" أمس السبت، بأن تحقيقا موسعا تم فتحه في حادثة تعرض فتاة إلى محاولة اغتصاب داخل مستشفى الشطرة العام.

وقال المصدر ان " طبيبا منسبا للعمل في مستشفى الشطرة بمحافظة ذي قار حاول اغتصاب مواطنة كانت في زيارة للمستشفى للاطمئنان على صحتها في ساعة متأخرة من ليلة أمس".

واشار الى ان "الطبيب كان في حالة سكر، والمرأة أقامت شكوى قضائية بحق الطبيب في مركز الشرطة، فيما قامت دائرة صحة ذي قار باستدعاء الطبيب يوم غد الأحد للمثول أمام مدير عام الصحة لمعرفة ملابسات الحادث".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجميد الطبيب المخمور الذي حاول اغتصاب فتاة في ذي قار) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تجميد الطبيب المخمور الذي حاول اغتصاب فتاة في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).