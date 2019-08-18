مدير عام صحة الكرخ يرد على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول اجراء عملية جراحية بجهاز الناظور

2019/08/18 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :هدى طالب

تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي تصوير فيديو لاحد الاطباء الجراحين وهو يجري عملية جراحية بأستعمال جهاز الناظور في مستشفى الكرامة التعليمي مع وجود بعض العطلات في الجهاز ...



وبهذا الخصوص اود ان اوضح بعض الامور

كنت صباح اليوم في إجتماع مع السيد الوزير والذي اوعز بدوره بأجراء تخصيصات مالية لتأهيل مستشفى الكرامة التعليمي وكذلك تخصيص مبالغ مالية لشراء الادوية والمستلزمات الطبية لدائرة صحة الكرخ

تم التعاقد قبل اكثر من شهر لشراء اجهزة طبية حديثة بضمنها النواظير التشخيصية والجراحية لكل دائرة صحة و بمبلغ عشرين مليار دينار لكل دائرة وهي الان في طور الوصول، علما ان جزء كبير منها خصص لمستشفى الكرامة التعليمي.

لم يدّعِ اي مسؤول في وزارة الصحة ان المستشفيات في حال جيد جدا الان وقد اشار السيد الوزير الى ذلك بشكل واضح وجلي في وثيقة تحديث النظام الصحي في العراق واشار بشكل مركز الى السلبيات والتحديات التي نتجت عن اهمال الواقع الصحي لفترة اكثر من ثلاثة عقود من الزمن ووضع الحلول الناجعة لذلك وسوف نجني ثمارها في الاشهر القليلة القادمة وسوف تنعكس بشكل كبير على الواقع الصحي في البلد.

ماكان يجدر بالطبيب الذي ظهر في تسجيل الفيديو اجراء العملية الجراحية اذا كان الجهاز لايعمل بالشكل الصحيح و تعريض حياة المريضة للخطر

كان يفترض الالتزام بالاخلاقيات الطبية والحفاظ على اسرار المريض وعدم تصوير المريضة بهذا الشكل وبدون علمها.

وفي الختام اهيب بزملائي الاطباء جميعا الى الالتزام بمهنية العمل والاخلاقيات الطبية والقسم الذي اقسموا عليه بحفظ اسرار المريض وكرامته والتعاون مع دوائرهم ووزارتهم بتذليل العقبات التي تعرقل العمل وحل المشاكل بروح الفريق الواحد والابتعاد عن كل ما يسيء الى مهنة الطب وقدسيتها.

الدكتور جاسب لطيف علي

مدير عام صحة بغداد/الكرخ

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