قيادي في بدر يبرر تصريح يوسف الناصري ضد الجيش العراقي ويتهم السفاره الامريكية بخلق تهويل

2019/08/18 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :بشرى صابر

تهم القيادي في منظمة بدر معين الكاظمي، الأحد، السفارة الأمريكية بخلق تهويل في الرأي العام بشان تصريح يوسف الناصري ضد الجيش العراقي.

وقال الكاظمي في حديثه له إنه "بعد عملية التحرير في عام 2017 كان للجيش مع الحشد والشرطة الاتحادية تجربة فريدة بالعمل المشترك في الميدان".

وأضاف "رأينا من خلال غرف العمليات المشتركة والميدان كيف تم تقسيم الادوار والاحترام المتبادل واستمر هذا الشيء لحين تحقيق إنجاز كبير من خلال الانتصارات".

وأوضح الكاظمي، أن "هناك حرب ناعمة موجهة ضد الشعب العراقي لسرقة كل الانتصارات"، مبيناً أن "السفارة الأمريكية خلقت تهويلاً في الرأي العام بشأن تصريح الناصري".

وأشار إلى أن "الجيوش الالكترونية هناك من يوجهها من الداخل والخارج لاستخدام الحرب الناعمة ضد العراقيين".

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