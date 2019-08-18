اعتقال 21 شخص بنغلاديشي الجنسية مخالفا لشروط الإقامة في بابل

2019/08/18 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاحد، اعتقال 21 شخص

بنغلاديشي الجنسية مخالفا لشروط الإقامة في المحافظة.

وقال المتحدث الإعلامي باسم القيادة العميد الحقوقي عادل

العناوي الحسيني، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوة

ضمّت مفارز من مديرية الأحوال المدنية والجوازات وقسم شؤون الإقامة في بابل

بالاشتراك والتعاون مع مفارز شعبة إستخبارات الوافدين العرب والأجانب في بابل

وجهاز مخابرات بابل، نفذت حملة تفتيشية في عموم المحافظة ﻟﻠﺘﺄكد ﻣﻦ ﻋﺪم ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ

المقيمين من الجنسيات الأجنبية للقوانين واﻟﻘﺮارات إستناداً للمادة 25 من قانون

الإقامة رقم 76 لسنة 2017”.

وأضاف الحسيني، أن “الحملة أسفرت عن إلقاء القبض

على 21 مخالف من الجنسية البنغلاديشية بمناطق متفرقة من بابل، وسيتم إبعادهم من

أراضي جمهورية العراق وفق الشروط القانونية”، مبينا أن العملية جاءت

“تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية ياسين الياسري والمتضمنة متابعة المخالفين

لشروط الإقامة، وبإشراف قائد شرطة بابل اللواء الحقوقي علي حسن مهدي كوة

الزغيبي”.

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