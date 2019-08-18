ظريف: العراق شريكنا التجاري الكبير

2019/08/18 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، أن العراق هو "الشريك التجاري الكبير لبلاده"، مشددا على أن دبلوماسية إيران النشطة "مستمرة"....

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