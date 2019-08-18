رئيس مجلس النواب والسفير الأميركي يؤكدان ضرورة تخفيف التوتر في المنطقة

2019/08/18 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق ماثيو تولر

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