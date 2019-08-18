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تعثر جديد لـ"تشلسي لامبارد".. 3 مباريات دون انتصار


تعثر جديد لـ
2019/08/18 | 23:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة

تعرض تشلسي بقيادة مديره الفني فرانك لامبارد إلى تعثر جديد، عندما تعادل في أول مباراة للمدرب الشاب على أرضه، أمام ليستر سيتي، الأحد،

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