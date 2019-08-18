2019/08/18 | 23:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة
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تعرض تشلسي بقيادة مديره الفني فرانك لامبارد إلى تعثر جديد، عندما تعادل في أول مباراة للمدرب الشاب على أرضه، أمام ليستر سيتي، الأحد،
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعثر جديد لـ"تشلسي لامبارد".. 3 مباريات دون انتصار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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