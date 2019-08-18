السلطات الافغانية تعتقل العشرات لتأمين احتفالات ذكرى الاستقلال

2019/08/18 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، مساء اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على العشرات من المشتبه بهم في اعتداءات إرهابية، وذلك في إطار عمليات أمنية ومداهمات لقوات الأمن بالعاصمة كابول ومدنا أخرى استعداداً لاحتفالات الذكرى المئوية لاستقلال البلاد عن المملكة المتحدة.

وذكرت الوزارة في بيان اوردته وسائل اعلام غربية، أن "العمليات أسفرت حتى الآن عن اعتقال قوات الأمن عشرات المشتبه في قيامهم بأنشطة إرهابية، والتحقيقات ما تزال مستمرة معهم".

واشارت الى ان السلطات اطلقت حملة أمنية مكثفة بدأتها قبل أيّام بهدف تحييد الخلايا والعناصر الإرهابية والمخربين في عدة أنحاء من البلاد.

وتهدف العملية، التي من المقرر أن تستمر لغاية نهاية الأسبوع، إلى إحكام الوضع الأمني في إطار الاستعداد لاحتفالات الذكرى المئوية لاستقلال أفغانستان، والذي يصادف غداً الاثنين 19 آب.

وقد دعى الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، خلال ترأسه اليوم اجتماعاً أمنياً بالقصر الرئاسي، غداة الهجوم الدموي على حفل للزفاف بكابول، والذي أسقط أكثر من 60 قتيلا، دعى المؤسسات الأمنية "لتعزيز التنسيق فيما بينها لمواجهة التهديدات الإرهابية بخاصة في صالات الأفراح وسائر التجمعات الشعبية".

في غضون ذلك، وجه الرئيس بإلغاء الاحتفالات الخاصة بالذكرى المئوية لاستقلال أفغانستان، والذي يصادف الإثنين، إثر المجزرة التي ارتكبها تنظيم "داعش" على حفل الزفاف.

وسيقتصر البرنامج على إلقاء الرئيس الأفغاني خطاباً بالمناسبة، ووضع إكليل من الزهور على نصب الاستقلال.

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