الزوراء يهزم هورسيد بثنائية ويظفر بأول ثلاث نقاط

2019/08/18 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات – الدار البيضاء تمكن نادي الزوراء العراقي من الفوز على نادي هورسيد الصومالي في أول مباريات المجموعة A، بهدفين حملا توقيع كل من علاء عباس في الدقيقة 61 وعبد الله اللعيبي في الدقيقية 69.المباراة التي جرت ضمن الدور التمهيدي، لمنافسات كأس محمد السادس للأندية الأبطال واحتضن أطوارها اليوم الأحد مركب محمد الخامس

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