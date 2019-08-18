بريطانيا توقّع وثيقة إلغاء سريان قوانين الاتحاد الأوروبي في البلاد

2019/08/18 | 23:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ دولي

أعلن

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، التوقيع على وثيقة إلغاء سريان قوانين

الاتحاد الأوروبي في بلاده، مؤكدًا أن هذا يعني مغادرة الاتحاد بنهاية شهر

أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ونشر

رئيس الوزراء عبر حسابه على موقع ”تويتر“، صورة من الوثيقة التي وقعها وزير

البريكست ستيف باركلي، وتنص على إلغاء القوانين، التي صدرت العام 1972 باسم قانون

منظمة المجتمعات الأوروبية، والتي جعلت بريطانيا عضوًا في المنظمة، التي صارت فيما

بعد الاتحاد الأوروبي.

ومعلقًا

على توقيع الوثيقة، غرَّد جونسون:“سنغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر (تشرين

الأول)، وتوقيع هذه الوثيقة يعني أننا سنستعيد السيطرة على قوانيننا يوم الخروج من

الاتحاد الأوروبي“.

وفي

وقت سابق اليوم، قال باركلي، في بيان نشره الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية،

بعد التوقيع على الوثيقة:“هذه لحظة تاريخية في استعادة السيطرة على قوانيننا من

بروكسل“.

وأضاف:“هذه

إشارة واضحة إلى شعب هذا البلد على أنه لا يوجد تراجع، حيث إننا سنترك الاتحاد

الأوروبي كما وعدنا في 31 أكتوبر، مهما كانت الظروف، وسننفذ التوجيهات التي

تلقيناها العام 2016 (في إشارة إلى الاستفتاء الشعبي الذي أقرَّ الخروج من

الاتحاد)“.

وأشار

البيان، إلى أن قانون العام 1972 هو الأداة التي ترى أن اللوائح تتدفق إلى قانون

المملكة المتحدة مباشرة من الهيئات التشريعية في الاتحاد الأوروبي، فيما يمثل

إعلان إلغاء القانون خطوة تاريخية في إعادة سلطات التشريع من بروكسل إلى المملكة

المتحدة.

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