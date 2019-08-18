حسن فدعم: عبد المهدي اطلع على صور الجثث التي عثر عليها في جرف الصخر

2019/08/18 | 23:58

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بغداد اليوم - بغداد

ذكر النائب عن محافظة بابل حسن فدعم، الاحد 18 اب 2019، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اطلع على صو...





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