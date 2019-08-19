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شاهد بالفيديو.. جمال الدين: تطاول الناصري على الجيش يؤكد عدم امتثال الحشد للقائد العام للقوات المسلحة


شاهد بالفيديو.. جمال الدين: تطاول الناصري على الجيش يؤكد عدم امتثال الحشد للقائد العام للقوات المسلحة
2019/08/19 | 00:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: cgdJL3cxuJA

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