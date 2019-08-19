سكرتير القائد العام للقوات المسلحة: السماح لعوائل المسافرين الدخول معهم الى صالة مطار بغداد والغاء شرط تسليم سنوية السيارة

2019/08/19 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن سكرتير القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد البياتي اليوم الاحد، السماح لمرافقي وعوائل المسافرين بالدخول معهم الى صالة مطار بغداد.

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