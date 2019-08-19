النوارس تحلق عالياً في سماء المغرب

2019/08/19 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/علي الباوي

حلقت النوارس عاليا في اختبارها الاول عندما تمكنت من تحقيق الفوز على هورسيد الصومالي بهدفين نظيفين في افتتاح مباريات المجموعة الاولى، وذلك ضمن منافسات الجولة الاولى من الدور التمهيدي لمسابقة كاس محمد السادس للاندية العربية الابطال لكرة القدم، والتي تستضيف منافساتها المملكة المغربية وتستمر لغاية الخامس والعشرين من الشهر الحالي.

احرز هدفي النوارس كل من علاء عباس عند الدقيقة 62 والوافد الجديد عبد الله عبد الامير في الدقيقة 74 اللذين كان كفيلين بحصد اول ثلاث نقاط له في البطولة التي ينظمها الاتحاد العربي للعبة.

وكان ابناء المدرب حكيم شاكر الطرف الافضل طيلة شوطي اللقاء وتمكنوا من تهديد مرمى هورسيد وصيف بطل الدوري الصومالي اكثر من مرة، وكان بامكان النوارس زيادة الغلة من الاهداف الا ان التسرع في انهاء الهجمات وعدم التركيز حالا دون تحقيق نتيجة كبيرة.



وعلى الرغم من هذا الفوز الا ان الفريق الصومالي ظهر بمستوى طيب وكان ندا قويا للزوراء الذي كان واضحا ان ارهاق السفر اثر كثيرا في اداء اللاعبين.

وسجلت المواجهة طرد لاعب هورسيد احمد علي عند الدقيقة 65 بعد تدخل خشن مع احد لاعبي الزوراء.

وشهدت المباراة الظهور الاول لاربعة لاعبين جدد انظموا مؤخرا الى الزوراء وهم مصطفى ناظم وعماد محسن وعلاء رعد وعبد الله عبد الامير فضلا عن العائد الى سرب النوارس حسين علي الذي كان متألقاً خلال اللقاء.

وستخوض الكتيبة البيضاء المباراة الثانية امام مضيف التصفيات فريق اتحاد طنجة المغربي بعد غد الاربعاء في حين سيختتم الزوراء مبارياته في البطولة امام الرفاع البحريني السبت المقبل.

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