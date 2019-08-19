أحمد دحام: نفط ميسان سيظهر بحلة جديدة

2019/08/19 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / طه كمر

شدد مدرب فريق نفط ميسان لكرة القدم على ضرورة الظهور مجددا في الموسم القادم من الدوري الممتاز بحلة جديدة يرمي من ورائها الفريق الى تحقيق مركز أفضل من المركز الخامس الذي تحقق في الموسم المنصرم.

وقال أحمد دحام لـ(الصباح الرياضي): هناك تعاقدات جديدة للفريق لسد الفراغ الذي تركه ذهاب بعض اللاعبين صوب الأندية الأخرى، خصوصا في مركز حراسة المرمى وخط الدفاع فضلا عن خطي الوسط والهجوم.

وأضاف سيتم الإعلان عن هذه التعاقدات الجديدة في وقتها المقرر ليتسنى للجميع معرفتها ، لاسيما الإعلام والصحافة اللذين يعدان شريكين أساسيين للحركة الرياضية في العراق والعالم أجمع.

وأكد دحام ان اللاعبين الذين غادروا الفريق هم علي كاظم ورسن حنون وفاضل كريم وثامر برغش، سوف تتعزز مراكزهم بصورة جيدة من خلال استقطاب لاعبين قادرين على سد الفراغ والظهور بمستوى فني عال يليق باسم الفريق وسمعته التي استمدها من خلال ما قدمه من مستوى فني استهوى جميع المتابعين ولفت انتباه القائمين على اللعبة، ما جعل الكثيرين يصفونه بالحصان الأسود للبطولة المحلية.

ولفت دحام الى ان ادارة النادي تمكنت من استقطاب مهاجم فريق النجف السابق حسين سلمان فضلا عن مهاجم فريق الديوانية أحمد عبد الرزاق، موضحا ان الأيام القليلة القادمة سترفع الستار عن بقية الاستقطابات التي من شأنها أن تعزز صفوف الفريق بغية تحقيق مركز أفضل من الذي تحقق في الموسم الماضي، موضحا انه علينا أن نفكر جديا في ولوج دائرة المنافسة عبر اقتحام فرق المربع الذهبي على أقل تقدير، وهذا ما ستفرزه همة وعزيمة اللاعبين الذين نتوسم فيهم تحقيق ما نصبو اليه وما ينتظره عشاق ومحبو وجمهور ميسان العزيزة.

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