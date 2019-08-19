تشكيل رديف لوطني السلة تحضيرا للاستحقاقات المقبلة

2019/08/19 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / احسان المرسومي

قرر اتحاد كرة السلة تشكيل منتخب رديف للوطني جل عناصره من اللاعبين الشباب الذين لم تتجاوز اعمارهم العشرين عاما .

وقال رئيس الاتحاد الدكتور حسين العميدي « ان هذه الخطوة جاءت بعد التشاور مع مدرب المنتخب قصي حاتم بغية رفد المنتخب الوطني بالدماء الشابة الجديدة لتعويض اية اصابة او تراجع مستوى احد لاعبي الخط الاول ، مشيرا الى انه ومن اجل ترسيخ هذه القرارات على ارض الواقع ، فقد تمت دعوة 48 لاعبا لاجراء اختبارات متواصلة في قاعة الشعب المغلقة من اجل اختيار توزيعهم بين المنتخبين الوطني والظل .

واضاف العميدي في تصريح خص به «الصباح» « كان من المفترض ان يتم تحضير المنتخب الوطني لمنافسات الجولة الاولى من التصفيات المؤهلة لامم اسيا خلال تشرين الثاني المقبل، ولكن الاتحاد الاسيوي ارتأى تاجيلها الى مطلع شباط المقبل، اذ سيلعب العراق ضمن مجموعة تضمه الى جانب منتخبات لبنان والبحرين والهند باسلوب الذهاب والاياب، مشيرا الى ان هذا التاجيل سبب ارباكا لنا وللملاك التدريبي بعد ان قام الاتحاد بوضع خطة تحضير للمنتخب ضمن المواعيد السابقة .

وتابع « ان المنتخب الوطني سيمثل فريق النفط ضمن منافسات اندية اسيا ، لتكون هذه البطولة خير اعداد له للاستحقاقات المقبلة ، لافتا الى ان الاتحاد ينتظر ايضا اقرار بطولة العرب وتحديد موعد ومكان اقامتها من اجل التحضير الجيد والمشاركة فيها، مؤكدا انطلاق الدوري في الموسم المقبل منتصف ايلول المقبل .

وكان اتحاد كرة السلة قد دعى 48 لاعبا للالتحاق باختبارات المنتخب الوطني وهم من النفط علي عبد الله وعلي مؤيد وعلي حاتم وكرار جاسم وديماريو ميفيلد وعبد الله مجيد وحسين حسن وعلي عباس ونجرفان جيا ورشيد عماد، ومن الشرطة محمد صلاح وحسان علي وحسين هادي وحسن صالح وذوالفقفر فاضل وحيدر جمعة وخالد كريم واحمد فرحان، ومن نادي الكرخ عمر عامر وفريد رعدي ومحمد امين عبد الخالق وايهاب حسن واحمد عبيد منشد ونورس ضرار واسماعيل مؤيد، ومن نفط الجنوب جاسم محمد وسجاد علي وعلي حسين وذوالفقار فاهم وعباس حكمت، ومن الكهرباء حسين علي وعلي عبد الله، ومن الميناء علي عامر وريكان عثمان، ومن التضامن حسين علي وعباس هادي، ومن الحلة احمد عبد الخالق واحمد محمد عبس ومحمد المهدي، ومن الاعظمية زهير عدي، ومن الخطوط ايوب محمد، ومن زاخو مراد علي وسنار اياد وقصي جاسم واكرم عبد الجبار.

كما تمت دعوة عدد من اللاعبين المغتربين وهم فهد عادل / قبرص وتيمور شكور وسمير علي / السويد ومحمد ساجد عبدالرسول / اميركا .

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