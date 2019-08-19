التميمي: 170 ألف ‎عقار بالبصرة تم ‎تزوير أوراقه من قبل متنفذين ومسؤولين

2019/08/19 | 00:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏كشفت رئيس لجنة الإيرادات غير النفطية النيابية ماجدة التميمي، اليوم الأحد، عن وجود 170 ألف عقار في محافظة البصرة تم تزوير أوراقه وسجلاته من قبل متنفذين ومسؤولين متورطين قالت أنها ستكشف عن أسماءهم لاحقاً، مؤكدةً أن هذه الملفات تم تسليمها مع باقي ملفات الفساد الى رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي.وقالت التميمي في تصريح صحافي، ان لجنتها أولت ملف العقارات اهتمام كبير فأكتشفت خلال البحث في هذا الملف بلاءات كبيرة، وفق تعبيرها، مشيرةً إلى أن 5% من إيرادات تلك العقارات لم تذهب إلى خزينة الدولة وإنما تذهب بنسبة 95% منها إلى جيوب الفاسدين، على حد قولها.

وكشف التميمي عن وجود سجلات وأضابير تم إخفاؤها عمداً من السجلات الأصلية، ناهيك عن التلاعب والتزوير، كاشفةً في الوقت ذاته عن تورط التسجيل العقاري بذلك ايضاً.

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