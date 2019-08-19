اثناء السباحة.. غرق شاب في الطارمية شمالي بغداد

2019/08/19 | 00:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر امني، الاحد، بأن شابا غرق اثناء السباحة شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث ان "شابا غرق اثناء السباحة في قضاء الطارمية شمالي

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