جونسون يعلن موعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي

2019/08/19 | 00:23

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن بلاده ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر / تشرين الأول المقبل، مشيرا إلى أنها ستكون خطوة

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