بالفيديو.. محتجون يقطعون الطريق الرابط بين قضاء الحسينية ومركز كربلاء

2019/08/19 | 00:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطع محتجون، مساء الاحد، الطريق الرابط بين مركز محافظة كربلاء وقضاء الحسينية شرقي المحافظة احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي في منطقة الطف (الجرية) منذ يومين.

ونقل مراسل وكالة نون الخبرية، عن بعض المحتجين، انه "تم قطع الطريق الرابط بين مركز مدينة كربلاء وقضاء الحسينية، وتحديداً عن مركز شرطة الطف، في منطقة الطف (قرية البو حويمد)، احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي المستمر منذ يومين".

واظهرت مقاطع فيديو حصلت وكالة نون الخبرية، عليها، مطالبة المواطنين بحضور المحافظ الى مكان الاحتجاج للاطلاع على واقع المنطقة.

واضاف مراسلنا، انه تم فتح الطريق بعد عودة التيار الكهربائي الى المنطقة.

كرار الاسدي - كربلاء

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