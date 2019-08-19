2019/08/19 | 00:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - البصرة

أصدرت الشركة العامة للنقل البحري، الاحد، تعليمات خاصة بدخول البواخر والناقلات للموانئ والقنوات الملاحية، فيما منعت دخول التي يزيد عمرها عن 15 عاما.

وينص الكتاب الصادر من شركة النقل البحري، على انه "من اجل الارتقاء بعمل الموانئ والمياه الإقليمية العراقية وحماية البيئة البحرية لما لها من تأثير على حياة الناس وتطبيق التشريعات الدولية الخاصة بالسلامة وحماية البيئة تقرر توجيه جميع الوكلاء البحريين وملاك السفن ممن يستخدمون الموانئ العراقية بعدم السماح بدخول البواخر والناقلات للموانئ والقنوات الملاحية والتي يزيد عمرها عن 15 عاما".

ويضيف، أن ذلك "استنادا الى المادتين (4،5) من قانون الموانئ المرقم (21) لسنة 1990 واعتبارا من 1 - 9 - 2019".

بغداد اليوم - بغداد

ذكر النائب عن محافظة بابل حسن فدعم، الاحد 18 اب 2019، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اطلع على صور الجثث التي عثر عليها في جرف الصخر.

وقال فدعم خلال استضافته في برنامج "سياسي الابعاد"، الذي تبثه قناة العهد،&nb

بغداد اليوم - البصرة

اكد رئيس لجنة متابعة توجيهات محافظ البصرة في ديوان محافظة حكيم المياحي، الاحد، عن عزم ديوان المحافظة ازالة جميع التجاوزات التي تشوه مظهر المحافظة، مؤكداً ان المحافظة امنة من الارهاب.

وقال المياحي لـ (بغداد اليوم)، إن &

بغداد اليوم - متابعة

طالب اهالي مدينة الفلوجة، بإقالة مدير مدينة الحبانية السياحية، مؤيد مشوح، احتجاجاً على إقامة مهرجان للأزياء.

وحمل أهالي المدينة في بيان، مدير الحبانية السياحية “مؤيد مشوح” والمدعوة “ايناس التميمي”؛ كافة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النقل البحري تصدر تعليمات لدخول البواخر والناقلات للموانئ والقنوات الملاحية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( النقل البحري تصدر تعليمات لدخول البواخر والناقلات للموانئ والقنوات الملاحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).