بريطانيا تمنح اللجوء لعراقي ارتكب جرائم في عهد صدام

2019/08/19 | 00:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحصل طبيب عراقي اتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في عهد صدام حسين، على موافقة على طلبه اللجوء إلى بريطانيا، وذلك بعد أن قضت محكمة بأنه “تصرف تحت الإكراه”.

وأكد موقع “ذي صن” أن الطبيب (54 سنة) قدم إلى المملكة المتحدة قبل 19 سنة بعد أن عالج في وقت سابق سجناء تعرضوا للتعذيب من قبل الاستخبارات العسكرية خلال حكم صدام حسين.

وعلى الرغم من رفض طلبه للجوء في البداية بسبب عمله في وكالة الاستخبارات “وعدم سعيه لمغادرتها عبر طلب تحويله إلى مكان آخر”، فقد قضت محكمة استئناف بريطانية بعدم وجود دليل على أنه قام بتعذيب السجناء أو ساهم في ذلك.

ولفتت “ذي صن” إلى أن الطبيب، الذي أشارت إليه بالأحرف م.أ.ب، غادر العراق في ديسمبر 1995 إلى ليبيا، قبل سفره إلى بريطانيا في يناير 2000، وهناك انتظر حتى عام 2007 قبل تقديم طلب لجوء.

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