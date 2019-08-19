لاول مرة.. الهيب هوب العراقي يعزف في بغداد

2019/08/19 | 00:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادفي حفل شبابي كبير بالعاصمة العراقية بغداد، عزف فريق الهيب هوب العراقي، ترايب أوف مونسترز، مزيجا من الموسيقى المختلفة بينما كان شبان يرقصون ويتمايلون وسط أضواء قوية وأجهزة تصدر دخانا ويبثون حفلهم مباشرة على موقعي سناب شات وانستغرام.وكان الحفل مزيجا رائعا من الثقافات الفرعية المزدهرة في بغداد.وأكثر شيء كان مشتركا بين الحضور هو أنهم لم يحضروا أبدا حفلا كهذا في العراق من قبل.وقال شاب من الحضور يدعى مصطفى أسامة (21 عاما) “يعني إحنا بالحقيقة متفاجئين وفرحانين إنه نشوف هيك شيء بالعراق أول مرة، يعني بنشوف هاي الحفلات بالتلفزيون وبالأفلام، وبالحقيقة ما أعرف أوصفلك شعوري إنه بأشوف هيك شيء بالعراق”.وعلى الرغم من هيمنة الشبان على الحفل، حضرت فتيات كثيرات ورقصن قرب المسرح الرئيسي وبدا أنهن مستمتعات للغاية.وحرص منظمو الحفل على وجود “قسم عائلي” بحيث يمكن لمجموعات من النساء والعائلات والأزواج الرقص معا بعيدًا عن الحشد المتحمس.ومن بين من حضرن الحفل فتاة ذكرت أن اسمها الأول عين ورفضت ذكر اسم عائلتها وقالت رويترز “طبعا هاد الحفل كله بيسعد، مبادرة جدا جميلة إنه يصير بالعراق لأن إحنا نحتاج مثل هاي حفلات حتى تصير اختلاف ثقافات واختلاطها هاي بالعراق، في نفس الوقت حتشوف إنه هنانا الشباب جدا مستمتعين بوقتهم، وموضوع الحدث واختلاطه بالعرض السيارات اللي صار بالخارج شيء جدا حلو نتمنى إنه يصير أكثر وأكثر بالعراق”.

نفلا عن (رويترز)

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