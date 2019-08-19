ظريف يصل هلسنكي في اطار جولة على الدول الاسكندنافية

2019/08/19 | 00:54

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وصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى العاصمة الفنلندية هلسنكي على راس وفد سياسي في اطار جولة على الدول الاسكندنافية.

ومن المقرر ان

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