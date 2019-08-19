الجيش السوري يستعيد السيطرة على مدينة في ريف إدلب

2019/08/19 | 00:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفاد مصدر عسكري سوري، فجر اليوم الاثنين، بأن وحدات الجيش السوري شرعت بدخول مدينة خان شيخون في ريف إدلب من الجهة الغربية.

وقال المصدر في تصريح لوكالة "سانا" الإخبارية السورية، ان الجيش دخل مدينة خان شيخون من الجهة الشمالية الغربية، ودمر للمسلحين عربات مفخخة وقضى على العديد منهم، إلى جانب فرار العشرات منهم.

واضاف أن "وحدات من الجيش تابعت عملياتها باتجاه مواقع انتشار مسلحي جبهة النصرة والمجموعات المتحالفة معها بريف إدلب ووسعت نطاق سيطرتها في ريف خان شيخون الغربي بالريف الجنوبي لإدلب بعد أن كبدتهم خسائر كبيرة".

وأشارت الوكالة، إلى أن عمليات الجيش تركزت خلال الساعات الماضية باتجاه تحصينات ومناطق انتشار جبهة النصرة على اتجاه كفريدون والصباغية بريف خان شيخون، الأمر الذي أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المسلحين وفرار الباقين.

ونفذت وحدات الجيش ضربات صاروخية ومدفعية في كفرسجنة والنقير قضت خلالها على عدد من المسلحين، في الوقت ذاته شنت وحدات تابعة للجيش عمليات مركزة إلى الشرق من خان شيخون وعلى محور التمانعة بالريف الجنوبي لإدلب.

واستعاد الجيش الأربعاء الماضي، السيطرة على كفر عين وخربة مرشد والمنطار وتل عاس بريف إدلب الجنوبي بعد أن كبد التنظيمات المسلحة هناك خسائر كبيرة.

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