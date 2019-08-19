2019/08/19 | 00:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

استنكر علماء الدين وشيوخ العشائر وأهالي الفلوجة، مساء اليوم الأحد، ما وصفوه بحفل عرض الأزياء "الفاضح" الذي تم تنظيمه في المدينة السياحية في الحبانية.

وقال من اطلقوا على تجمعهم "شيوخ وعلماء وأعيان وكفاءات وشباب أهالي الفلوجة"، في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه "يستنكر شيوخ وعلماء واعيان وكفاءات وشباب واهالي الفلوجة، بأشد عبارات الدانة لما يسمى عرض الازياء الفاضحة الذي اقيم في مدينة الحبانية السياحية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. علماء وأعيان وأهالي الفلوجة يستنكرون إقامة عرض أزياء (فاضح) في الحبانية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. علماء وأعيان وأهالي الفلوجة يستنكرون إقامة عرض أزياء (فاضح) في الحبانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).