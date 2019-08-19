2019/08/19 | 01:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سامي_الذيب رأينا في الحلقة السابقة الآيات التي تتكلم عن الخمر في الجنة وفي الأرض.
وقد رتبناها بالتسلسل التاريخي.
ولا بد هنا من شرح مفهوم التسلسل التاريخي:يرى المسلمون أنفسهم أن موقف القرآن قد تطور بالنسبة للخمر.
فنحن نقرأ في موقع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية في الأمارات العربية المتحدة: تحريم الخمر لم يأت دفعة واحدة وإنَّما جاء متدرجاً في شرعنا الإسلامي رفقاً بالناس واستئناساً لأنفسهم، لأنهم كانوا مولع......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سامي الذيب - صندوق العجائب 5: الخمر في الإسلام 2) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقد رتبناها بالتسلسل التاريخي.
ولا بد هنا من شرح مفهوم التسلسل التاريخي:يرى المسلمون أنفسهم أن موقف القرآن قد تطور بالنسبة للخمر.
فنحن نقرأ في موقع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية في الأمارات العربية المتحدة: تحريم الخمر لم يأت دفعة واحدة وإنَّما جاء متدرجاً في شرعنا الإسلامي رفقاً بالناس واستئناساً لأنفسهم، لأنهم كانوا مولع......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سامي الذيب - صندوق العجائب 5: الخمر في الإسلام 2) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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