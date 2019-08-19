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#سامي الذيب - صندوق العجائب 5: الخمر في الإسلام 2


#سامي الذيب - صندوق العجائب 5: الخمر في الإسلام 2
2019/08/19 | 01:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سامي_الذيب رأينا في الحلقة السابقة الآيات التي تتكلم عن الخمر في الجنة وفي الأرض.

وقد رتبناها بالتسلسل التاريخي.

ولا بد هنا من شرح مفهوم التسلسل التاريخي:يرى المسلمون أنفسهم أن موقف القرآن قد تطور بالنسبة للخمر.

فنحن نقرأ في موقع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية في الأمارات العربية المتحدة: تحريم الخمر لم يأت دفعة واحدة وإنَّما جاء متدرجاً في شرعنا الإسلامي رفقاً بالناس واستئناساً لأنفسهم، لأنهم كانوا مولع......

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