سامي الذيب - صندوق العجائب 5: الخمر في الإسلام 2

2019/08/19 | 01:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_الذيب رأينا في الحلقة السابقة الآيات التي تتكلم عن الخمر في الجنة وفي الأرض.وقد رتبناها بالتسلسل التاريخي.ولا بد هنا من شرح مفهوم التسلسل التاريخي:يرى المسلمون أنفسهم أن موقف القرآن قد تطور بالنسبة للخمر.فنحن نقرأ في موقع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية في الأمارات العربية المتحدة: تحريم الخمر لم يأت دفعة واحدة وإنَّما جاء متدرجاً في شرعنا الإسلامي رفقاً بالناس واستئناساً لأنفسهم، لأنهم كانوا مولع......

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