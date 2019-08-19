2019/08/19 | 01:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج الدر المنضود | مؤسسة الشهد الخيرية) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: SAFEAuyOT8A
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج الدر المنضود | مؤسسة الشهد الخيرية) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج الدر المنضود | مؤسسة الشهد الخيرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).