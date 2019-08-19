ثاني أكبر مدن العراق بلا خدمات طبية.. مرضى يموتون بلا علاج

2019/08/19 | 01:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق يشهد الواقع الصحي في محافظة نينوى، تراجعاً واضحاً في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية خصوصاً، على الرغم من استحصال الجباية في أغلب مفاصل قطاعات الصحة، ومع ذلك […]

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