قصة فتيان الكهف التايلانديين تتكرر في بولندا

2019/08/19 | 01:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

يحاول أكثر من 20 رجل إنقاذ الوصول إلى مستكشفي كهوف محاصرين جراء فيضان داخل كهف في جبال تاترا بجنوب بولندا.

وبات الشخصان محاصرين في

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