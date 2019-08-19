الدنمارك ترفض بيع أكبر جزيرة في العالم لترامب

2019/08/19 | 01:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قالت رئيسة وزراء الدنمارك امس الأحد إن غرينلاند ليست للبيع وإن فكرة بيعها للولايات المتحدة سخيفة.



جاء ذلك بعد أن أكد المستشار الاقتصادي

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