2019/08/19 | 01:56

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عاد المهاجم "المشاكس" ماريو بالوتيلي إلى مدينته للدفاع عن ألوان بريشيا، العائد مجددا إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالية، وذلك حسبما أعلن النادي، الأحد.

ووقع

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