سوريا غيّرت طريقة إدارة إيران لحروبها.. والولايات المتحدة لا تعرف

2019/08/19 | 02:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر موقع “فورين أفيرز” مقالا للباحث في مؤسسة “راند”، أريان طبطائي، عن الطريقة التي غيرت فيها إيران طريقة قتالها، وتساءل عما يعنيه

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