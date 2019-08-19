2019/08/19 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تاج_السر_عثمان أوراق من دفاتر المقاومة السرية (4) بقلم : تاج السر عثمان هذه صفحات كتبتها ايام المقاومة السرية لديكتاتورية نظام النميري والاسلامويين ، كنت اسجل في فترة الإختفاء بعض المشاعر والتجارب في هذه الأوراق ، وقد فقدت كثيرا من هذه الاوراق التى سجلت فيها تلك التجارب ، اضافة لدراسة كنت قد انجزتها عن الاديب والكاتب معاوية محمد نور واخرى عن التيجاني يوسف بشير ودراسات اخرى ، ومعلوم الأسى والحزن الذي يترك......

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