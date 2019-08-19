2019/08/19 | 02:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع انتكاسة المباحثات التجاريَّة بين الولايات المتحدة والصين التي أشعلها الرئيس الأميركي بالرسوم الجمركيَّة، بدأت تلوح في الأفق حربُ عملات، ربما ستكون

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قلق عالمي من حرب العملات يزيد المواجهة التجارية بين الاقتصادات الكبرى) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قلق عالمي من حرب العملات يزيد المواجهة التجارية بين الاقتصادات الكبرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).