هيمنة الصين على القطاعات المنافسة تثير قلق أوروبا

2019/08/19 | 02:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلق عالمي من هيمنة الصين الاقتصادية السريعة بات يتصدر عناوين التقارير العالمية، التي تشير إلى أن خطط الاستيلاء الصينية على قطاعات النفط،

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