رسائل خامنئي من وراء استقبال وفدي حماس والحوثي

2019/08/19 | 02:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أقل من أسبوعين، شهدت إيران حدثين على جانبٍ كبيرٍ من الأهمية في دلالتهما، كان محورهما المرشد الأعلى للنظام آية الله علي

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