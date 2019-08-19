الحرس الثوري الإيراني يتمركز على حدود كردستان

2019/08/19 | 02:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعدت في الأوساط السياسية والإعلامية في إقليم كُردستان العراق، أحاديث ومخاوف من إمكانية شن قوات الحرس الثوري الإيراني هجمات برية على بعض

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