بضاعة الكتاب

2019/08/19 | 02:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د- صادق السامرائي

الكتاب في مفهومنا الجمعي مجرد من الربح المادي والتفاعل التجاري , وكأنه عبارة عن نشاط يقوم به الشخص من باب الترف والرفاهية وقضاء

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