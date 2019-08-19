أنت أيضا جثة مجهولة الهوية

2019/08/19 | 02:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هادي جلو مرعي

كنت صبيا، وكنت أحسب إن الإسم الجميل يعبر عن شخص فاضل، ولذلك كنت أتهم هابيل بقتل قابيل، ثم عرفت إن قابيل هو القاتل،

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